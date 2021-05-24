Reuters: Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle çarşamba günü akşam saatlerinde bir araya geleceği bildirildi.

Reuters'ın konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı haberinde, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edileceği belirtildi. Bir kaynak, ABD hükümetinin planlamada yer almadığını belirtti.

Bir kaynak, 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde yüz yüze gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde gerçekleşecek toplantının ABD'li firmalar ile nabız yoklama niteliği taşıdığını söyledi.

"ERDOĞAN, ŞİRKETLERDEN GELECEK SORULARI YANITLAYACAK"



Kaynaklardan biri, "Ankara, yerli ve yabancı katılımcılara Türkiye'nin önemli bir ortak olduğu mesajını vermek istiyor" dedi.

Haberde, görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alacağı belirtildi. Buna göre, toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan, daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak. Konuyla ilgili dördüncü bir kaynak da, katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de bulunduğunu söyledi.

ABD Ticaret Odası Sözcüsü e-posta ile yaptığı açıklamada, toplantının özel ve gizli olduğunu belirterek, daha fazla detay paylaşamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB konuyla ilgili yorum yapmadı.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki ilk görüşme 23 Nisan'da gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada telefon görüşmesinde Erdoğan ve Biden'ın "ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldığı' belirtilmişti.