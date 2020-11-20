Reuters: Ağbal döneminde kararlar kapalı kapılar ardında alınmayacak
Reuters haber ajansı, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıyı yorumladı. Alınacak kararlara ilişkin olarak, şeffaflık vurgusu yapıldı. Haberde, önceki iki başkanın, bir buçuk yıldan kısa bir süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazabına uğrayarak, işlerine son verildiği belirtildi.
Naci Ağbal'ın, Merkez Bankası Başkanlığına atanmasının ardından yaptığı ilk toplantı sonrası aldığı kararları değerlendiren Reuters, "Mali disipline ilişkin kararlar artık kapalı kapılar ardında alınmaktan ziyade daha şeffaf bir biçimde yürütülecek” yorumunda bulundu.
Reuters analizinde Ağbal'ın, faiz oranlarının 475 baz puan artırılmasına ilişkin kararı ise "önceki dönemlere ait faiz mekanizmasından kopuş" olarak nitelendirildi.
DEĞER ARTIŞI SÜREBİLİR
Dasha Afanasieva tarafından kaleme alınan analizde, faiz artırımı ve şeffaflık mesajları, Erdoğan'ın müdahalesiyle boğuşan Merkez Bankası için cesur bir hareket, aynı zamanda piyasanın güvenini yeniden inşa etmek için de iyi bir başlangıç olarak nitelendirildi. Ekonominin zirvesindeki görev değişikliklerinin ise Türk lirasının dolar karşısında kazandığı yüzde 10’luk değerin devamının sağlanmasına yardımcı olacağı görüşü paylaşıldı.
ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, mükemmel bir başlangıç yaptığının belirtildiği analizde, “Naci Ağbal, göreve geldikten 2 hafta sonra 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, şeffaflaşma adımları attı, enflasyonu düşük seviyelerde tutmaya söz verdi, faizleri arttırma yoluna gitti... Bu, uluslararası yatırımcılar için bir fırsat niteliğindedir...” ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL GİTTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR
Haberde ayrıca, İstanbul’un durumuna da işaret edilerek, "Covid-19 salgınıyla kentin durumu gittikçe kötüleşiyor ve Uluslararası Para Fonu, ekonominin bu yıl yüzde 5 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu da yatırıcımlar için Şükran Gününün erken geldiği anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.
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