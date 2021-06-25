Reuters'ın Türkiye'ye ilişkin kullandığı fotoğraf kızdırdı: "Algı operasyonu"

25 Haziran 2021 Cuma, 09:50

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Türkiye ve Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren esnetileceğini duyurduğu haberinde, Türkiye için tercih ettiği fotoğraflara AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetelerin genel yayın yönetmenlerinden tepki geldi.

Ajansın Türkiye'ye ilişkin haberde kepengi kapalı dükkanlar önünde bir kağıt toplayıcısının fotoğrafı servis edildi. Reuters'ın haberde kullandığı bu fotoğraf, "algı operasyonu" olarak değerlendirildi.

"ÇOK BARİZ, AŞAĞILIK BİR MANİPÜLASYON"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, uluslararası haber ajanslarının eskiden belli bir tarafsızlıklarının söz konusu olduğunu, prestijli kanallar olduklarını ifade etti.

Coşkun, "Artık bir referans olmaktan çıktılar. Taraf haline geldiler. Manipülasyon yapmaya başladılar. Bu da bunun en çarpıcı örneği. Bu son yasakların, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili fotoğraf artık bunun zirve noktası. Türkiye'ye bakışlarını bundan daha iyi ortaya koyamazlardı. Çok bariz, aşağılık bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALMAMASI İÇİN..."

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Reuters'ın haberinde kullandığı fotoğrafı şöyle yorumladı:

"Uluslararası bir haber ajansının, görevi reklam değil haber olan bir ajansın böyle bir yalanıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin normalleşmenin ardından turizmden hak ettiği payı almaması için, turistlerin Türkiye'yi tercih etmemesi için Türkiye güvenli bir ülke değilmiş, yeni misafirleri ağırlamaya hazır değilmiş gibi bir imajı oluşturmak için ne yazık ki paylaşılan bir fotoğraf. Bu fotoğraf ne zaman, nerede çekildi bilmiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin turistik alanlarıyla ilgili yerlerinde çekilseydi çok daha gerçekçi, hareketli fotoğraflar ortaya çıkabilirdi. Kasıtlı, nerede, ne zaman çekildiğini bilmediğimiz bir fotoğraf. Türkiye'nin ya da ülkelerin turizm konusundaki hazırlıklarını haber yapan bir anlayış bu fotoğrafı paylaştı. Uluslararası bir haber ajansına, tarafsız olduğu iddia edilen bir habercilik anlayışıyla bağdaşmayan bir davranış. Ama Türkiye olarak bunları zaten biliyoruz, tanıyoruz."

"ÇOK İNCE HESAPLANMIŞ İÇERİKLER"

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter "Daha önceden çok daha keskin şekilde, düşmanca bir yaklaşımla tavır sergilenirken artık çok daha ince hesaplanmış özenle oluşturulmuş içeriklerin servis edildiğini görmeye başladık. İçerisine baktığınızda haberde herhangi bir olumsuz yaklaşım söz konusu değilken, habere iliştirdiği bir fotoğraf ya da habere koyduğu bir başlıkla aslında herkes için sıradan kabul edilebilecek bir haberin tamamen farklı algılanmasına sebep olmak üzere özel bir çalışmanın yapıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, "Türkiye, özellikle ilk 6 ayda bütün dünyaya model olacak bir başarı hikayesi yazmasına rağmen Avrupa ülkeleri -ki bunların arasında da İngiltere ve Fransa önde geliyordu- deyim yerindeyse perişan oldular. Bu anlamda da Türkiye'ye karşı yapılan haksızlık var. Burada çok açık bir algı operasyonu yürütülmüş." dedi.

"ŞANTAJ GAZETECİLİĞİ"

24 TV moderatörü Erem Şentürk, "Türkiye çok uzun zamandır bu algıya karşı mücadele ediyor. Bu mücadele içinde Türkiye'nin gelip çarptığı en büyük engellerden biri her seferinde Reuters olmuştur. Çünkü bu sayede diyecekler ki 'Size yapılacak muamele, turizm, uluslararası ticaret ve kültür ilişkileriniz, uluslararası eğitim iş birlikleriniz gibi birçok milletlerarası kategoride ipleriniz bizim elimizde.' tehdidi Reuters'ın en önemli şeylerinden biri." dedi.

"MÜSLÜMAN ÜLKEYİ SORUNLU GÖSTERİYOR"

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da "Batılı bir ülkeyi mutlu, zengin ve güçlü ama Müslüman bir ülkeyi ise sorunlu göstermek bu haber ajanslarının ve Batı medyasının varlık sebebi haline gelmiş. Küresel sistem oluşturulan algısal gerçekler üzerinde devamını sağlıyor. Ama bir gün gelecek fotoğraflar bu ülkeleri ve bu sistemi ayakta tutmaya yetmeyecek. Gün gelecek, hakikatler algısal gerçekleri yenecek. Bu olay, bu çifte standart sadece biz Türkiye'dekilerin karşı çıkması, tepki göstermesi gereken bir gazetecilik çirkinliği değil, bizim kadar Fransız ve Batılı gazetecilerin de karşı çıkması gereken bir çirkinlik, bir durumdur." ifadelerini kullandı