Rihanna, defilesinde içinde hadis geçen bir şarkı çalması üzerine Müslümanlardan özür diledi
Rihanna'nın kendi markasının iç çamaşırı defilesinde hadise yer vermesi tepkilere neden oldu. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Rihanna, özür diledi ve "Bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen cuma günü 'Savage x Fenty' adlı iç çamaşırı markasının moda defilesini gerçekleştirdi.
Defile esnasında ise CouCou Chloe'nin İslami bir hadise yer verdiği 'Doom' isimli şarkısının çalınması ise tepkilere neden oldu.
Sosyal medyadan gelen tepkilerin artması üzerine yazılı bir açıklama yapan Rihanna ise, bütün Müslümanlardan özür dilediğini söyledi.
October 6, 2020
Rihanna'nın özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan büyük bir hataya dikkat c¸ektikleri ic¸in Mu¨slu¨manlara teşekkür etmek istiyorum. Daha o¨nemlisi, bu dikkatsiz hata ic¸in gerc¸ekten sizden o¨zu¨r dilemek istiyorum. Birc¸ok Mu¨slu¨man erkek ve kız kardes¸imizi incittigˆimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir s¸ekilde u¨zgu¨nu¨m. Tanrıya ya da herhangi bir dine kars¸ı saygısızlık yapmıyorum ve bu yu¨zden bu s¸arkıyı c¸almak tamamen sorumsuzcaydı. Artık bo¨yle bir s¸eyin bir daha tekrarlanmayacagˆından emin olacagˆız. Bagˆıs¸layacılıgˆınız ve anlayıs¸ınız ic¸in tes¸ekku¨r ederim."
Kaynak: Sputnik
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