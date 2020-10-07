Rihanna, defilesinde içinde hadis geçen bir şarkı çalması üzerine Müslümanlardan özür diledi

07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:27

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen cuma günü 'Savage x Fenty' adlı iç çamaşırı markasının moda defilesini gerçekleştirdi.

Defile esnasında ise CouCou Chloe'nin İslami bir hadise yer verdiği 'Doom' isimli şarkısının çalınması ise tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin artması üzerine yazılı bir açıklama yapan Rihanna ise, bütün Müslümanlardan özür dilediğini söyledi.

pic.twitter.com/09DHebf0SV — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) October 6, 2020

Rihanna'nın özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan büyük bir hataya dikkat c¸ektikleri ic¸in Mu¨slu¨manlara teşekkür etmek istiyorum. Daha o¨nemlisi, bu dikkatsiz hata ic¸in gerc¸ekten sizden o¨zu¨r dilemek istiyorum. Birc¸ok Mu¨slu¨man erkek ve kız kardes¸imizi incittigˆimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir s¸ekilde u¨zgu¨nu¨m. Tanrıya ya da herhangi bir dine kars¸ı saygısızlık yapmıyorum ve bu yu¨zden bu s¸arkıyı c¸almak tamamen sorumsuzcaydı. Artık bo¨yle bir s¸eyin bir daha tekrarlanmayacagˆından emin olacagˆız. Bagˆıs¸layacılıgˆınız ve anlayıs¸ınız ic¸in tes¸ekku¨r ederim."

Kaynak: Sputnik