Rönesans’tan Romantizme…
Önde gelen kültür tarihçisi Peter Burke, Rönesans’tan Romantizme Gizli Tarih ve Tarihsel Bilinç adlı yapıtında yenilikçi tutumunu daha da ileriye taşıyor. Kitaba adını veren “gizli tarih” kavramının köklerini 17. yüzyılda bulabileceğimizi ifade eden yazar, bu “yeni” tarih yazıcılığı yöntemi hakkında ayrıntılı ve zaman zaman da eğlenceli bilgiler sunuyor.
Önde gelen kültür tarihçisi Peter Burke, Rönesans’tan Romantizme Gizli Tarih ve Tarihsel Bilinç adlı yapıtında yenilikçi tutumunu daha da ileriye taşıyor. Kitaba adını veren “gizli tarih” kavramının köklerini 17. yüzyılda bulabileceğimizi ifade eden yazar, bu “yeni” tarih yazıcılığı yöntemi hakkında ayrıntılı ve zaman zaman da eğlenceli bilgiler sunuyor.
Toplam on üç özgün makaleden oluşan Rönesans’tan Romantizme Gizli Tarih ve Tarihsel Bilinç; historiyografi, Rönesans ve entelektüel tarihe dokunan, bilinçle bir araya getirilmiş bir toplam.
Günümüzde kasten görmezden gelinen kimi tarih yazıcılığı metotları, Rönesans’ı anlamak için tarih biliminin yanında daima haklı yerini bulan sosyoloji, bu iki kardeş bilimin yardımına yetişerek Rönesans’ı görünür kılan antropoloji ve coğrafya, yazılı ve sözlü kültürle iç içe geçmiş sözlü şiir geleneği, yepyeni metin okuma yöntemleri ve tabii entelektüel tarih yapıtta bulabileceklerinizden bazıları.
Rönesans’tan Romantizme Gizli Tarih ve Tarihsel Bilinç / Peter Burke/ Çeviren: Çağla Çakın / Islık Yayınları / 328 s.
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