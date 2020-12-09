Rotten Tomatoes 2020'nin en iyi 100 filmini belirledi
Film eleştirilerinin, oyuncuların, yönetmenlerin, fragmanların ve sinema haberlerinin yer aldığı internet sitesi Rotten Tomatoes, en az 40 eleştirmenin oy verdiği filmleri değerlendirerek 2020’nin en iyi filmlerini belirledi.
100 filmden oluşan liste, ABD’de 2020 yılında gösterilen filmler dikkate alınarak oluşturuldu. Rotten Tomatoes listedinde de, yıl sonu film listelerinin çoğunda ilk sıralarda yer alan "Nomadland", "First Cow", "Never Rarely Sometimes Always" gibi yapımlar yer aldı.
Listenin ilk filmi ise Céline Sciamma tarafından yönetilen, başrollerini Noémie Merlant ve Adèle Haenel'in paylaştığı "Portrait of a Lady on Fire" (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi) oldu. 2019 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye adayı gösterilen filmin, Cannes'da Queer Palm ödülünü almasıyla, ilk kez bir kadın yönetmenin filmi bu ödülü kazanmış oldu.
Listede yer alan filmlerin tamamı:
100. The Mole Agent
99. Mogul Mowgli
98. My Darling Vivian
97. The Twentieth Century
96. Dinner in America
95. Dating Amber
94. And Then We Danced
93. Calm with Horses (The Shadow of Violence)
92. Les Misérables
91. Lucky Grandma
90. Beastie Boys Story
89. The Life Ahead
88. Black Is King
87. Kajillionaire
86. Ordinary Love
85. Zappa
84. Class Action Park
83. On The Rocks
82. Shithouse
81. Blood on Her Name
80. Bacurau
79. Shirley
78. Mank
77. Just Mercy
76. Emma.
75. Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
74. A White, White Day
73. John Lewis: Good Trouble
72. Feels Good Man
71. Yes, God, Yes
70. A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
69. Saint Maud
68. Red Penguins
67. The Last Tree
66. Fourteen
65. Borat: Subsequent Moviefilm
64. The Swerve
63. Disclosure
62. Enola Holmes
61. Spontaneous
60. Why Don’t You Just Die!
59. Rocks
58. La Llorona
57. Circus of Books
56. Vitalina Varela
55. Beats
54. Boys State
53. Babyteeth
52. The Fight
51. Relic
50. The Half of It
49. Mystify: Michael Hutchence
48. Possessor
47. Coup 53
46. The Painter and the Thief
45. Rewind
44. A Secret Love
43. House of Hummingbird
42. Soul
41. Slay the Dragon
40. David Byrne’s American Utopia
39. City Hall
38. One Night in Miami
37. Corpus Christi
36. Extra Ordinary
35. On the Record
34. Athlete A
33. 76 Days
32. All In: The Fight for Democracy
31. Welcome to Chechnya
30. The Assistant
29. Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado
28. Ma Rainey’s Black Bottom
27. Wolfwalkers
26. Totally Under Control
25. Driveways
24. First Cow
23. The Forty-Year-Old Version
22. Collevtice
21. Saint Frances
20. Host
19. The Vast of Night
18. Dick Johnson Is Dead
17. The Personal History of David Copperfield
16. Blow the Man Down
15. Palm Springs
14. Time
13. The Trial of the Chicago 7
12. Crip Camp: A Disability Revolution
11. His House
10. Sound of Metal
9. Onward
8. Miss Juneteenth
7. Da 5 Bloods
6. Nomadland
5. Hamilton
4. Never Rarely Sometimes Always
3. The Invisible Man
2. 1917
1. Portrait of a Lady on Fire
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