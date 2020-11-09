RTÜK Başkanı Şahin'den 'kutlu dava' açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Berat Albayrak'ı övmek için paylaşım yaparken kullandığı 'kutlu dava' ifadesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:37
RTÜK Başkanı Şahin'den 'kutlu dava' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Twitter hesabından "BeratAlbayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" diye paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın kendisine tepki göstermesi sonrası açıklamada bulundu.

Taşçı'nın "tarafsızlık" eleştirisi ve "RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır" ifadeleri üzerine Başkan Şahin, Taşçı'ya hitaben şöyle açıklama yaptı:

"Sayın Üye, Bizim kutlu davamız; Atatürk'ün önümüze hedef olarak koyduğu muasır medeniyet seviyesidir." 




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