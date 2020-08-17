Rumlar Kapalı Maraş için ABD'den destek istedi
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Müsteşarı David Hale'den, Kapalı Maraş'ın açılmaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının engellenmesi için ABD'nin devreye girmesi yönünde destek istedi.
Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Müsteşar David Hale ile Lübnan ziyaretinden dönüşünde Güney Kıbrıs Larnaka havaalanında bir görüşme yaptı. Rum medyası Hale’nin ziyaretini; ABD’den ‘yıldırım ziyaret’ olarak verdi.
KAPALI MARAŞ’I DA GÜNDEME GETİRDİLER
Hale’ye Doğu Akdeniz'de şekillenen durum hakkında bilgi veren Rum Bakan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu öne sürdü.
Rum Bakan, ABD’li Hale ile görüşmesinde ‘Hayalet Şehir’ olarak da bilinen Kapalı Maraş’ın açılması çalışmalarını da gündeme getirdi.
Kapalı Maraş’ın KKTC tarafından açılmaması gerektiğini savunan Hristodulidis, çalışmaların ‘tahrik edici' olduğunu ileri sürdü.
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