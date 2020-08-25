Rus Dışişleri: Türkiye, Libya’da gözaltına alınan Rusların sorgulandığı bilgisini doğrulamadı

25 Ağustos 2020 Salı, 11:00

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı İvan Volinkin, “Maksim Şugaley ve Samer Sueyfan’ın Türkiye’de sorgulandığıyla ilgili bilginin doğruluğundan şüphe ediyoruz. Türk partnerlerimizle gerçekleştirdiğimiz temaslar sırasında bu bilgi doğrulanmadı” ifadelerini kullandı.

Volinkin, bakanlığın gözaltına alınan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda sıkı çalışmalar yürüttüğünü ve Trablus’taki yetkililerle konuyu düzenli olarak gündeme getirdiğini kaydetti.

Volinkin, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala’nın, kısa süre önce Trablus’ta tutuklu Rus vatandaşlarıyla ilgili sorunun yakın zamanda çözüleceğine dair yazılı olarak güvence verdiğini ifade etti.

Volinkin, “Libya tarafının sözünü tutmasını umuyoruz” dedi.

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı’nın iki çalışanı Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı Rusya vatandaşları, Libya'daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl mayıs ayında gözaltına alınmıştı.