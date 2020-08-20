Rus muhalif Navalnıy toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın ekibinden Kira Yarmış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın bu sabah Tomsk-Moskova uçuşu sırasında kötüleştiğini bildirdi.
Uçağın acilen Rusya'nın Omsk şehrine indiğini belirten Yarmış, Navalnıy'ın hastaneye ambulansla kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı bilgisini paylaştı.
"Aleksey, şu anda bilincini yitirmiş durumda." diyen Yarmış, Navalnıy'ın zehirlendiğini ileri sürdü.
Yarmış, "Navalnıy'daki toksik zehirlenme. Navalnıy'ın çaya karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü sabah içtiği tek şey buydu. Doktorlar, toksinin sıcak sıvıyla hızla vücuda yayıldığını söylüyor." ifadesini kullandı.
Hastanenin Başhekimi Aleksandr Muravskiy de Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın durumunun ağır olduğunu belirtti.
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