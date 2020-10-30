Rus siyaset bilimciden çarpıcı Ermenistan iddiası: Rus yanlısı subaylara karşı temizlik başladı
Rus siyaset bilimci ve gazeteci İgor Korotçenko, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki son kadro değişikliklerini, “Rusya yanlısı unsurların temizlenmesi” olarak ifade etti.
Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın askeri üssünün ülkesinin güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Rusya'nın ünlü politologu İgor Korotçenko'dan ise çarpıcı açıklama geldi . Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kendine karşı tehdit olarak gördüğü askeri görevlilere yönelik kadro temizliğine giriştiğini iddia etti.
"RUS YANLISI SUBAYLAR TEMİZLENDİ"
Korotçenko, Ermenistan’da bazı üst rütbeli askerlerin herhangi bir neden gösterilmeden görevden alındığına dikkat çekerken bu kişilerin daha önce Rusya’da eğitim gördüklerini belirtti. Korotçenko anı zamanda Başbakan Nikolay Paşinyan’ın Rusya yanlısı askerleri devlet güvenlik sisteminden temizlemeye yönelik böyle bir hamlede bulunduğunu öne sürdü.
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