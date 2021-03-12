Rusya Devlet Başkanı Putin: Koronavirüs aşı piyasasında pazar kavgası var

12 Mart 2021 Cuma, 14:18

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, küresel ekonominin, geçen yıl yüzde 3,5 küçülerek 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen ekonomik zorluklar yaşattığını söyledi.

Rusya'nın söz konusu zorluklara rağmen para politikasını sıkılaştırmadığına işaret eden Putin, "Mali istikrarın güçlenmesi sayesinde modern tarihte ilk defa kriz zamanında makroekonomik politikayı sıkılaştırmadık." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik etkili tedbirler alındığını belirten Putin, "Bu sonuç, iç talebin eğilimlerinde ve işsizlik oranının kademeli olarak azalmasında görülebilir." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL AŞI PİYASASI 100 MİLYAR DOLAR HACME SAHİP"

Vladimir Putin, Kovid-19'a karşı küresel aşılama süreçlerine değinirken, aşı piyasasındaki rakiplerin davranışlarını takip ettiklerini aktararak, küresel aşı piyasasının 100 milyar dolar hacme sahip olduğunu bildirdi.

Söz konusu piyasadaki oyuncuların aşılarını öncelikle indirimle sunduklarını aktaran Putin, "Bu aşıların küçük bir kısmını indirimli olarak, diğer her şeyin yalnızca bu üreticiden satın alınması koşuluyla satıyorlar. Aşı piyasasında pazar kavgası var. Ancak yine de temel gıda maddelerinde olduğu gibi aşıda da öncelik Rus vatandaşlarında olmalı." diye konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan yeni üretim kısıntısı anlaşmasını da değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"OPEC+ çerçevesinde son alınan kararların, bize dünya ekonomisinde normale dönüşün sakin ve istikrarlı olacağına inanmamız için sebep verdiğini düşünüyorum. Dahası, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, üretimin kısmen artırılması noktasında Rusya açısından anlaşmada uygun koşullar yaratılmasını sağladı. Umarım bu noktada ani hareketler olmaz."