Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ statüsü meselesinin AGİT’in katılımıyla sonuçlanacağını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ statüsü meselesinin AGİT’in katılımıyla sonuçlanacağını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ statüsü meselesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun katılımıyla sonuçlandırılacağını belirterek, "Eş başkanlar, bu aşamada statü sorununu gündeme getirmemeli, güvenle ilgili önlemlerin güçlendirilmesi, insani sorunların çözümü, Ermeniler ile Azerbaycanlıların yan yana gelmeleri, birlikte güven içinde, ekonomik olarak istikrarlı bir biçimde yaşamalarını sağlamalıdır." dedi.
Lavrov, katıldığı Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karabağ meselesine değinen Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya eş başkanlarının bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Tarafların, komşu ülkelerin Karabağ ile ilgili çıkarlarını dikkate aldığını vurgulayan Lavrov, söz konusu bölge üzerinden kritik öneme sahip stratejik ulaşım hatlarının geçtiğini söyledi.
Lavrov, "Üçlü grubun çalışmalarında hem Türkiye hem de İran’ın çıkarları dikkate alınıyor. Aksi takdirde, blokajları kaldırma işlemlerinin büyük etkisi olmayacak." dedi.
Dağlık Karabağ statüsü ile ilgili sorunun henüz çözülmediğine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:
"Bu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının katılımıyla sonuçlandırılacaktır. Eş başkanlar, bu aşamada statü sorununu gündeme getirmemeli, güvenle ilgili önlemlerin güçlendirilmesi, insani sorunların çözümü, Ermeniler ile Azerbaycanlıların yan yana gelmeleri, birlikte güven içinde, ekonomik olarak istikrarlı bir biçimde yaşamalarını sağlamalıdır. Birkaç yıl sonra statü ile ilgili sorunlar daha kolay çözülecektir."
Karabağ meselesinin tarafları ile bölge ülkelerinde duygusal açıklamalar yapıldığını söyleyen Lavrov, "Bu duruma dahil olan herkese bölgenin sakinleşmesi ve normal hayatın sağlanması yönünde girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi’nin Dağlık Karabağ’daki faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Lavrov, bunun çok faydalı ve istikrar sağlayıcı bir unsur olduğunu vurguladı.
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