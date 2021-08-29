Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Afganistan politikasını Rus atasözüyle anlattı

29 Ağustos 2021 Pazar, 10:18

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Batı’nın Afganistan’daki mevcut duruma ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Zaharova, “Batı ortaklarımız bu duruma ilişkin tutumunu garip bir şekilde formüle ediyor. Onlar, ‘mevcut durumdan ders çıkarılması gerekiyor’ şeklinde konuşuyor. Bu, ortaklarımızın son 10, 15, 20 yılda ne kadar çok ders çıkarma fırsatına sahip olduğu düşünülürse çok sıra dışı bir duruş. Rusçada, kimlerin hangi hatalardan ders çıkardığını anlatan güzel bir atasözü var: Aptallar kendi hatalarından, akıllılar başkalarının hatalarından ders çıkarır” ifadesini kullandı.

Rusya’nın uzun zamandır Avrupa'yı, doğunun zorla ‘demokratikleştirmenin’ tehlikeli olduğu ve feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardığını anımsatan Dışişleri Sözcüsü, “Bu bağlamda, ders çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamaları duymak çok garip” dedi.

Avrupa’nın, Libya ve Suriye’deki krizlerin kışkırttığı göç krizlerinden de ders çıkarabileceğini söyleyen Zaharova, “İşe, sorumluluklarını başkalarına atmakla değil, oluşan durumu ciddi ve dürüst biçimde analiz etmekle başlamak lazım” diye ekledi.







Kaynak: Sputnik



