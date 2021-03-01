Rusya, ilk Arktika-M meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Arktika-M meteoroloji uydusunun ilkinin Soyuz-2.1b roket taşıyıcısıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.
Arktika-M uydusu, Türkiye saatiyle 09.55'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yüksek eliptik yörüngeye gönderildi.
7 yıl boyunca hizmet verecek olan 2.2 ton ağırlığındaki Arktika-M uydusu, Arktik bölgesindeki iklim ve çevre koşullarını izleyecek.
İkinci Arktika-M uydusunun 2023 yılında fırlatılması beklenirken 2024-2025'te toplam 5 uydunun daha gönderilmesi planlanıyor.
UYDU YÖRÜNGEYE BAŞARIYLA GİRDİ
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Arktika-M'nin yörüngeye başarıyla girdiğini ve uzmanların uyduyla irtibatı sağladığını belirtti.
Kaynak: Spuntik
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