Rusya, ilk Arktika-M meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Arktika-M meteoroloji uydusunun ilkinin Soyuz-2.1b roket taşıyıcısıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 00:00
Rusya, ilk Arktika-M meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
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Arktika-M uydusu, Türkiye saatiyle 09.55'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yüksek eliptik yörüngeye gönderildi.

7 yıl boyunca hizmet verecek olan 2.2 ton ağırlığındaki Arktika-M uydusu, Arktik bölgesindeki iklim ve çevre koşullarını izleyecek.

İkinci Arktika-M uydusunun 2023 yılında fırlatılması beklenirken 2024-2025'te toplam 5 uydunun daha gönderilmesi planlanıyor.

UYDU YÖRÜNGEYE BAŞARIYLA GİRDİ

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Arktika-M'nin yörüngeye başarıyla girdiğini ve uzmanların uyduyla irtibatı sağladığını belirtti.

Kaynak: Spuntik


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