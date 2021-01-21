Rusya'da bütçe 2020'de 4,1 trilyon ruble açık verdi
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bütçe açığının 2020’de 4,1 trilyon ruble ile GSYH'nın yüzde 3,8'si seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bütçe açığının geçen yıl için "beklenenden daha iyi" gerçekleştiğini belirtti.
Petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin, bütçeye etkin bir şekilde katkı sağladığına işaret eden Siluanov, “Bütçe açığı 2020’de 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 55,7 milyar dolar) ile GSYH'nın yüzde 3,8'si seviyesinde gerçekleşti.” dedi.
Siluanov, Eylül 2020’de yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz yönde etkilenen bütçe açığını 2021’de GSYH'nin yüzde 2,4'üne, 2022'de ise yüzde 1'ine düşürmeyi planladıklarını söylemişti.
Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin bütçe gelirleri 2020’de 18,7 trilyon ruble düzeyinde, bütçe giderleri ise 22,8 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti.
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