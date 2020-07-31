Rusya'da kendilerini taciz eden babalarını öldüren Kaçaturyan kardeşler hakim karşısına çıkıyor

31 Temmuz 2020 Cuma, 10:32

Getty Images Babalarını öldürdüklerine Angelina 18, Maria 17, Krestina 19 yaşındaydı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisinin bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

27 Temmuz 2018'de yaşayan olayda 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan'ın cesedi apartman boşluğunda bulunmuştu.

Kaçaturyan'ın başında ve boynunda 30'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay günü psikiyatri kliniğinden dönen baba, evi temizlemedikleri için kızlarını sıraya dizip azarladı ve yüzlerine biber gazı sıktı. O dönem 19 yaşında olan astım hastası ablaları Krestina bayıldı.

Daha sonra 17 yaşındaki Maria avcı bıçağı, 18 yaşındaki Angelina çekiç ve Krestina da biber gazıyla, uyumakta olan babalarına saldırdı.

Genç kadınların önce babalarının kendilerine bıçakla saldırdığı izlenimini vermek için kendilerini yaralamaya çalıştıkları, ardından polis ve ambulansı aradıkları belirtiliyor.

Avukatları ve başsavcılığa göre, ertesi gün gözaltına alınan kardeşler, yıllarca cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

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St Petersburg'da 4 Ağustos 2019'da düzenlenen dayanışma gösterilerine katılanların ellerinde "Kaçaturyan kardeşler için Özgürlük" yazıyor.

Kardeşler hakkında geçen yaz tasarlayarak öldürme suçundan dava açılması, ev içi şiddetin tırmandığı ülkede öfkeye neden oldu.

Davayla birlikte, insan hakları grupları 2016'da parlamentonun rafa kaldırdığı, ev içi şiddet mağdurlarını koruyan yasa tasarısının onaylanması çağrılarını yineledi. Kardeşlerin serbest onlarca gösteri yapıldı, internet üzerinden imza kampanyaları başlatıldı.

Avukatları, kolluk güçleri ve mahkeme sisteminde yeterli koruma mekanizmalarının olmaması nedeniyle kardeşlerin kendilerini böyle savunmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Tepkilerin büyümesinin ardından Savcı Viktor Grin, Ocak ayında sürpriz bir kararla cinayet davasının meşru müdafaa davasına dönüştürülmesi talimatını verdi. Fakat yine Mayıs'ta yine sürpriz bir kararla savcı Kaçaturyan kardeşlerin cinayetten yargılanacaklarını açıkladı.

Bugünkü duruşmada, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç önüne çıkacak. Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.