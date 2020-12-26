Rusya'da vaka sayısı 3 milyonu aştı: 60 yaş üstüne aşı onayı
Rusya’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 29 bin 258 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 21 bin 964’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, 60 yaş üstü için Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi.
Rusya'da son 24 saatte 29 bin 258 pozitif vaka tespit edil. Toplam vaka sayısının 3 milyon 21 bin 964'e yükseldiği bildirildi. Yapılan açıklamada, son 24 saatte 567 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı ise 54 bin 226’ya ulaştı.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, Rusya'da 60 yaş üstü vatandaşlar için Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşılarının kullanımına izin verildiğini duyurdu.
UZMAN DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE…
Muraşko, yapılan uzman değerlendirmesi neticesinde aşının 60 yaş üstü kişiler için güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını kaydetti ve şöyle konuştu:
“Bakanlık tıbbi kullanım hakkındaki yönergedeki düzenlemeleri onayladı. Sputnik V aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi. Böylelikle, artık 60 yaş üstü vatandaşlar da yeni tip korona virüsüne karşı aşı yaptırabilecekler.”
Kaynak: İHA/Sputnik
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