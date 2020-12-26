Rusya'da vaka sayısı 3 milyonu aştı: 60 yaş üstüne aşı onayı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 14:22

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 258 pozitif vaka tespit edil. Toplam vaka sayısının 3 milyon 21 bin 964'e yükseldiği bildirildi. Yapılan açıklamada, son 24 saatte 567 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı ise 54 bin 226’ya ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, Rusya'da 60 yaş üstü vatandaşlar için Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşılarının kullanımına izin verildiğini duyurdu.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE…

Muraşko, yapılan uzman değerlendirmesi neticesinde aşının 60 yaş üstü kişiler için güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını kaydetti ve şöyle konuştu:

“Bakanlık tıbbi kullanım hakkındaki yönergedeki düzenlemeleri onayladı. Sputnik V aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde kullanılmasına izin verildi. Böylelikle, artık 60 yaş üstü vatandaşlar da yeni tip korona virüsüne karşı aşı yaptırabilecekler.”

Kaynak: İHA/Sputnik