Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:25

Ryabkov, Moskova’da düzenlediği toplantıda ABD ile Rusya ilişkilerini değerlendirdi. ABD'den stratejik alanda çalışma konusunda "sinyaller" aldıklarını belirten Ryabkov, "ABD ile stratejik alandaki sorunları ele almakta kararlıyız. Washington hazır olduğunda, bu alandaki çalışmalara başlamak niyetindeyiz" dedi.

Rusya ve ABD'nin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) 5 yıl süreliğine uzattıklarını anımsatan Ryabkov, bu anlaşmanın uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

FIRSATLAR PENCERESİNİ AÇTIK

"ABD ile silahların kontrolü alanındaki sorunlara çözüm bulma konusunda diplomasi için fırsatlar penceresini açtık" diyen Ryabkov, ABD'den konuyla ilgili gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

‘ÇEKİLME SÜRECİNİ DURDURABİLİRİZ’

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını da hatırlatan Ryabkov, bu karardan vazgeçebileceklerini dile getirdi.

Ryabkov, "Washington, bu anlaşmaya dönme yönünde hareket etmeye başlarsa, iç prosedürlerle ilgili aldığımız karardan vazgeçilmesi de mümkündür ancak kimse Rusya'dan taviz vermesini beklememelidir" şeklinde konuştu.