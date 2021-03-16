Rusya’dan Türkiye ile yapıcı ilişkiler mesajı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) ile TBMM hükümeti arasında Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’nın (Moskova Antlaşması) imzalanmasının 100’üncü yıldönümü çerçevesinde, Türkiye ile her alanda yapıcı ilişkileri artırmaya hazır olduklarını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın 100’üncü yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.
Bu antlaşmayla Rusya ve Türkiye arasındaki modern ilişkilerin temelinin atıldığını belirten Zaharova, "Derin bilince sahip olan iş birliğimiz, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve menfaatlerin gözetilmesi ilkelerine, Rus ve Türk halklarının mutluluğu ve refahı için bölgede ve Avrupa kıtasında güvenlik, barış ve istikrar için ortak verimli çalışma hedefine dayanıyor" ifadesini kullandı.
TARİHSEL KANIT
Moskova Antlaşması'nın Rus-Türk ortaklığının tarihsel kanıtı olduğuna dikkati çeken Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının geçen sene kutlandığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Türkiye ile her alanda yapıcı işbirliği inşa etmeye, ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini genişletmeye, gelecek vaat eden enerji, sanayi ve altyapı projelerini uygulamaya, kültürel-beşeri ve insan ilişkilerini mükemmelleştirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Son yüz yıldır siyasi ve tarihsel geçerliliğini yitirmemiş Moskova Anlaşması'nın ruhuna ve ilkelerine bağlılık, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi görmektedir."
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