Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısının koruyuculuğu altı ay sürecek

17 Eylül 2020 Perşembe, 16:52

Novosibirsk’te yer alan Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nin Zoonoz Hastalıklar Departmanı’nın başındaki Aleksandr Rıjikov, geliştirdikleri koronavirüs aşısına ilişkin, “Söz konusu aşı hayat boyu bağışıklık oluşturmuyor. Ki bu iyi bir şey zira kendimiz üstünden hayat boyu sürecek bir değişiklik yaratmamış oluyoruz” dedi.

Rusya’nın halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor’un Instagram hesabında yayınlanan canlı yayındaki açıklamasında Rıjikov, “Şu an için söyleyebileceğimiz, aşının minimum altı ay için bir bağışıklık oluşturduğudur” ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rıjikov, bu süre dolunca gerekmesi halinde yeniden aşı olunabileceğini de belirtti.

Vektor Merkezi, geliştirdiği aşının klinik testlerine başlamak için 24 Temmuz’da Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan izin almıştı. Gönüllüler üstünde yapılan klinik araştırmalar 30 Eylül’de tamamlanacak.

Daha sonra aşının onaylanması ve klinik testlerin son aşamasının da onaydan sonra devam etmesi bekleniyor. Söz konusu süreç beklendiği gibi tamamlanırsa Vektor, Rusya’nın onaylanmış ikinci aşısı olacak.

Ülkede geliştirilen birinci aşı olan Sputnik V, dünyanın da tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı.