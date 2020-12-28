Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "ABD baskıcı politikalardan vazgeçmeli"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD’nin dünyaya nizam vermeye çalışan baskıcı politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Karamollaoğlu, ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve akademisyenlerin katıldığı çevrim içi toplantıda, ABD ve dünya gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ABD-Türkiye arasındaki mevcut sorunlara bakışıyla ilgili bir soruya Karamollaoğlu, ABD’nin baskıcı politikalarına karşı olduklarını belirterek, "Amerika dünyaya nizam vermekten elini çekmeli. Sömürüyü, çifte standardı, tekebbürü, 'ben bilirim sen bilmessin'i bırakmalı, diktatörleri desteklememeli." şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu, ABD'yi diğer ülkeler üzerinde tatbik ettiği politikalarda istikrarlı olmamakla eleştirerek, "Ümid ediyorum ABD zaman içinde bu baskıcı politikalarını terk eder, çünkü dünya değişti, Avrupa ile ABD'nin bile paralelliği kayboldu. İkisi de farklı tellerden çalmaya başladı. Çünkü ekonomik rekabet var, karşılarında da Çin, Rusya var. Nasıl mücadele edecekler? Bunun belirttiğim sağlam temellere oturması şart. Biz ABD’yi bu konuda ikna etmeye gayret ederiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan anlaşmayı tanımamasını ve çevre konusundaki tutarsızlıklarını örnek gösteren Karamollaoğlu, ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden'in bu noktalarda Trump'a kıyasla daha suhulet ve barış yanlısı olduğunu düşündüğünü belirtti.
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