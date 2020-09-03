Şaban Vatan Emniyet'e çağrıldı: Şikayetçi Canikli!

03 Eylül 2020 Perşembe, 17:59

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin şikayetiyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Şaban Vatan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:



"Yazıklar olsuBiz Ne Yaptık Demiyorlar

Ellerinde Olan Sistemle Adalet Arayanları

Durumlarını Eleştirenleri Hallerine İsyan Eden Babayı Suçluyorlar.

Lanet olsun sistemlerine"

Giresun'da 2018 yılında şüpheli bir şekilde 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 16 Temmuz tarihinde savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.



