Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Tuğba hemşire koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

02 Haziran 2020 Salı, 09:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

1985 doğumlu, iki çocuk annesi olan ve Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yapan Kuşdemir, 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında koronavirüse yakalanan hemşire, yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda acı haberi, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için #minnettarız" ifadeleriyle duyurdu.