Sağlık Bakanlığı denetim yaptı, birçok kozmetik ürünün düzenlemeye aykırı olduğu ortaya çıktı

28 Temmuz 2020 Salı, 17:47

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan ürünlerin yüzde 85'inin düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildi. Saç çıkardığı iddiasıyla internetten satılan bazı ürünlerin de piyasadan çekilmesi kararı alındı.

RUJLAR, OJELER, SAÇ SPREYLİLERİ, HEPSİ DENETİMLERE TAKILDI

Rapora göre denetlenen 431 üründe ise aykırılık tespit edildi.

Alınan örnekler sonucu yapılan laboratuvar incelemesinde ise 11 ürünün insan sağlığını riske attığı ortaya çıktı.

Firmalara ürünler için toplamda 507 bin 599 lira para cezası uygulandı.

İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR

Denetim bununla sınırlı kalmadı. Yılın ilk 6 ayında merdiven altı üretim olarak tabir edilen 7 bin 306 adat sahte/taklit parfümün de insan sağlığını riske attığı belirlendi. Ürünler, satıcılara para cezası uygulanarak imha edildi.

GÜNEŞ KREMLERİ İMHA EDİLDİ

Denetimlerde dikkat çekici bir detay da güneş kremlerine yönelik oldu.

Özellikle yaz aylarında satışı artan 56 adet farklı markadaki güneş kremi ürününün de mevzuata uygun olmadığı belirlendi. Ürünler imha edildi.



