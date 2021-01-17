Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 bin 436 kişiye vaka, 803 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 165 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 165 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 436 kişiye vaka, 803 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 23 bin 997 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 812 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 201
Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 201, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864, bugünkü test sayısı 148 bin 636 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 17 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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