Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı

17 Ocak 2021 Pazar, 19:14

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 165 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 436 kişiye vaka, 803 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 23 bin 997 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 812 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 201

Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 201, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864, bugünkü test sayısı 148 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 17 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: