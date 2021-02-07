Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 bin 670 kişiye vaka, 623 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 112 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 112 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 670 kişiye vaka, 623 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 26 bin 797 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 201 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 317
Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406, toplam ağır hasta sayısı bin 317, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706, bugünkü test sayısı 129 bin 715 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 7 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
- Boğaziçililer Erdoğan'a açık mektubu değerlendirdi
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
- Boğaziçililer Erdoğan'a açık mektubu değerlendirdi