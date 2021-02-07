Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

07 Şubat 2021 Pazar, 20:11

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 112 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 670 kişiye vaka, 623 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 26 bin 797 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 201 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 317

Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406, toplam ağır hasta sayısı bin 317, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706, bugünkü test sayısı 129 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 7 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: