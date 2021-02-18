Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 241 kişiye vaka, 640 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 83 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 83 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 241 kişiye vaka, 640 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 27 bin 821 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 217 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 187
Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam ağır hasta sayısı bin 187, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50, bugünkü test sayısı 115 bin 406 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 18 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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