Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

18 Şubat 2021 Perşembe, 20:48

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 83 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 241 kişiye vaka, 640 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 821 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 217 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 187

Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492, toplam ağır hasta sayısı bin 187, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50, bugünkü test sayısı 115 bin 406 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 18 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: