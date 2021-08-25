Sağlık Bakanlığı’ndan önemli uyarı: Birden fazla tespit ettik...
Sağlık Bakanlığı, 'doktorumdan şikayetim var' ve benzeri adlarla açılmış birden fazla sahte sosyal medya hesabı tespit edildiğini belirterek yurttaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, vatandaşları uyardı. ‘Doktorumdan şikayetim var’ ve benzeri adlarla açılmış birden fazla sahte sosyal medya hesabı tespit edildiğini duyuran bakanlık, sahte hesaplardan hekimlere ‘internette hakkınızda olumsuz yorumlar var’ şeklinde mesaj gönderildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* “Türkiye’nin en güncel doktor ve hasta memnuniyeti platformu. Güncel şikayetleri görmek için sitemize giriş yapın” açıklamasının yer aldığı sosyal medya hesaplarındaki linke tıklandığında açılan web sitesi üzerinden doldurulan formla vatandaşların kişisel sosyal medya hesapları ele geçirilmektedir.
* Doğruluğundan emin olmadığınız sosyal medya hesaplarındaki linklere tıklamayınız, internet sitelerinde yer alan formları doldurmayınız.
Video Haberler
- Taciz ettikleri eczacı kadının kocasına saldırdılar
- Kız çocuklarının kavgasını kayda alıp bu yanıtı verdi
- Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı
- Dev asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı
- Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti
- İstanbul için büyük tehlike kapıda
- A-101'de skandal görüntüler!
- Araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
- Belediye kendi kazdığı çukura düştü
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- Cüneyt Arkın'ın açıklamalarına sert tepki
- Üniversiteden 'Taliban öğrenci' açıklaması
- AKP'nin İYİ Parti ve HDP planı
- Sedat Peker'in hesabı kapatıldı
- Taliban'dan 'terk edin' açıklaması
- İstanbul'da bina çöktü
- Yavaş, AnkaPark'ın ve 'heykellerin' maliyetini açıkladı
- İşte partilerin son oy oranları ve risk analizleri