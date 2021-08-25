Sağlık Bakanlığı’ndan önemli uyarı: Birden fazla tespit ettik...

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:28

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, vatandaşları uyardı. ‘Doktorumdan şikayetim var’ ve benzeri adlarla açılmış birden fazla sahte sosyal medya hesabı tespit edildiğini duyuran bakanlık, sahte hesaplardan hekimlere ‘internette hakkınızda olumsuz yorumlar var’ şeklinde mesaj gönderildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Türkiye’nin en güncel doktor ve hasta memnuniyeti platformu. Güncel şikayetleri görmek için sitemize giriş yapın” açıklamasının yer aldığı sosyal medya hesaplarındaki linke tıklandığında açılan web sitesi üzerinden doldurulan formla vatandaşların kişisel sosyal medya hesapları ele geçirilmektedir.

* Doğruluğundan emin olmadığınız sosyal medya hesaplarındaki linklere tıklamayınız, internet sitelerinde yer alan formları doldurmayınız.