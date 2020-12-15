Sağlık çalışanlarından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a: Yapılan açıklamalar inciticidir

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un geçen günlerde bütçe görüşmelerinde hekim ve sağlık çalışanlarının Covid-19 meslek hastalığı sayılması konusundaki talebine ilişkin yaptığı “Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var ve bunun da 2’si memur statüsünde. Biz, ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz. SGK Sağlık Kurulu inceliyor, şartları karşılıyor ve illiyet bağı kurulursa 4A veya 4C oluşuna göre sağlık çalışanımız vazife malulü ya da meslek hastalığına hak kazanıyor” açıklamasına hekimlerden tepki geldi.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Covid-19 salgını nedeniyle hayatlarını kaybeden başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlar ve aileleri haklarını Zehra Zümrüt Selçuk’a helal etmiyor” dedi.

216 SAĞLIKÇI ÖLDÜ

Demir ve Kılıç, koronavirüs salgınında olağanüstü döneme girildiği ve çalışma yaşamında sorunlar yaşanmasına rağmen bakan Selçuk’un bugüne dek sessiz kaldığı belirtilerek “Salgının başlangıcından beri hiç sesi çıkmayan, ortalıkta görünmeyen ve başını kuma gömen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bütçe görüşmelerinde ortaya çıkmıştır. Yaptığı konuşma ile Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden tüm çalışanların ailelerini kırmış ve incitmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Covid-19 pandemisinden en fazla etkilenen meslek grubunun sağlık çalışanları olduğuna dikkat çeken Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı, son açıklamasında 120 bin sağlık çalışanının hastalandığını ve 216 hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının taleplerinden biri de Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasıdır” dediler.

Demir ve Kılıç, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Bakan soruna teknik olarak bakmaktadır. Çözümü de 4 -5 yıl sonra mahkemeden çıkacak sonuca havale ediyor! Bir ölümün meslek hastalığı sonucu olduğunun tespiti, yıllar süren bir inceleme, soruşturma ve yargılama sonrası yapılabiliyor. Bu inceleme bitinceye kadar bir gelir bağlanması söz konusu olamaz. İnceleme sonucu illiyet bağı kurulamazsa, herhangi bir gelir bağlanması da mümkün değildir. Covid-19, sağlık çalışanlarının meslek hastalığıdır. Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü yasal düzenleme yapılarak açılmalıdır. Çalışanların talebi açık ve nettir. Çalışma hayatındaki sorunları çözmek ve çalışanları korumakla görevli olan Bakan Selçuk’un “Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin” talebine teknik olarak bakması ve çözümünü 4-5 yıl sonra mahkemeden çıkacak sonuca havale etmesi, konuyu var olmayan bir sorun olarak görmesi Covid-19 nedeniyle hastalanan ve hayatlarını kaybeden arkadaşlarımızın aileleri başta olmak üzere tüm çalışanları kırmıştır.”