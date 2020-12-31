Sağlık ekiplerinin, "Bol meyve tüketin" tavsiyesine çocuktan yürek yakan yanıt: "Bizim evde meyve yok"
Kırşehir'de koronavirüs tedavisi gören aileyi ziyaret eden filyasyon ekibinin, "Bol meyve tüketin" tavsiyesine evde bulunan çocuktan, "Bizim evimizde meyve yok" şeklinde yanıt geldi. Çocuğun yanıtı, yürekleri burktu.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan filyasyon ekibi, Covid-19 tedavisi için gittikleri evde duygu dolu anlar yaşadı. Filyasyon ekibinin bol meyve tüketin tavsiyesi üzerine evde bulunan çocuk, "Ama bizim evimizde meyve yok" cevabını verince, sağlık görevlileri duygu dolu anlar yaşadı. Görevlilerin bir bölümü çocukla sohbet ederken diğer görevliler markete gidip aileye meyve ve sebze aldı.
Sosyal Medya hesabı üzerinden olayla ilgili olarak paylaşım yapan Uzman Eczacı Buse Ülger, yaşadıkları durumu anlattı. Ülger, sosyal medyadaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Yaklaşık 10 aydır sahadayız, bugünde minik Sultan’ın evine misafir olduk. Hastaya ilaçlarını verdik, enjeksiyonunu yaptık, ekip hemşiremiz tarafından bol bol meyve sebze tüketin, beslenmenize dikkat edin dediğinde Minik Sultan ‘ama bizim evde meyve yok’ dedi.
Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın. Ağlattın bizleri. Tüm vatandaşlarımızın gururla hizmetindeyiz, çalışmaya, iyileştirmeye, şifa olmaya geldik. Yaşanılan bu anı toplumun kanayan yarasıdır."
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