Sağlık sendikalarından İbrahim Kalın'a: ‘Hastalananlardan sorumlular’
Sağlık sendikaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Her gün Covid-19 testi yaptırıyoruz” itirafına tepki gösterdi.
Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmasını istiyoruz. 3 günde 1 periyodik test yapılabilir. Bu yapılamıyorsa hiç değilse haftalık yapılmalı. Ama bunu söyleyince ‘yapılmaz’ dediler. Görüyoruz ki her şey kendilerine. Her türlü lükse ve şatafata devam ediyorlar. Eşitlikçi bir test politikaları bile yok. Bu AKP iktidarının her zaman kendini önceleyen, kendi çıkarlarını düşündüğünü gösteren bir durumdur” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “110 arkadaşımız virüsten yaşamını yitirdi. En az 40 bin arkadaşımız virüse yakalandı. Bu kendine her gün test yaptıran ama sağlık emekçilerine test yaptırmayan iktidarın sorumluluğudur” dedi.
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