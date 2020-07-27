Sağlık uzmanlarından Ayasofya tepkisi: ‘Bunca çaba boşa gidecek’

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden yapılan açıklamada (TÜSAD), “24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya Camii’nde kılınan ilk cuma namazı sırasında sosyal mesafe önlemlerine uyulmadan bir arada bulunan vatandaşlarımıza ait görüntüler, Covid-19 enfeksiyonu ile aylardır mücadele eden sağlık mensuplarını telaşlandırmıştır.

Pandemi yönetiminde elimizdeki tek silah olan korunmanın göz ardı edildiği bu görüntülerin bunca çaba ve emeği boşa çıkaracağı, salgın üzerindeki kontrolümüzün tamamen kaybedileceği kaygısını taşıyoruz” denildi.

İzdiham görüntülerinin kamuoyuna yansımasının da önümüzdeki Kurban Bayramı dahil her toplu etkinliğin kuralsız gerçekleşebileceği algısına yol açabileceği kaydedilen açıklamada “Mesafe, hijyen ve maske kurallarının rehavete kapılmadan uygulanması hepimizin sorumluluğundadır” değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Tabip Odası da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pandemi koşullarında halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı hiçe sayılarak Ayasofya Camii açılışında on binlerce kişinin bir araya getirilişini ve hutbe konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna lanet okunmasını kınıyoruz. Artacak vaka ve ölümlerden sorumlusunuz.”