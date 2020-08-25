SAHA Yazı Dizisi devam ediyor!

SAHA’nın bağımsız sanat yazarlarına destek vermek için başlattığı SAHA Yazı Dizisi devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 02:00
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SAHA’nın web sitesi ( http://www.saha.org.tr ) ve sosyal medya kanallarından paylaşılan serinin yedinci yazısında Kültigin Kağan Akbulut, “Aktivizm ve sanatı yeniden bir araya getirmek mümkün mü?” başlığıyla aktivizm ve sanat ilişkisini Türkiye’den örneklere değinerek ele alıyor.


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