SAHA Yazı Dizisi devam ediyor!
SAHA’nın bağımsız sanat yazarlarına destek vermek için başlattığı SAHA Yazı Dizisi devam ediyor.
SAHA’nın web sitesi ( http://www.saha.org.tr ) ve sosyal medya kanallarından paylaşılan serinin yedinci yazısında Kültigin Kağan Akbulut, “Aktivizm ve sanatı yeniden bir araya getirmek mümkün mü?” başlığıyla aktivizm ve sanat ilişkisini Türkiye’den örneklere değinerek ele alıyor.
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