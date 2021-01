Sahibinden satılık ikinci el HES!

17 Ocak 2021 Pazar, 10:58

Nurhak'ta Umutlu bölgesi, Göksu Deresi'ne projelendirilen HES, internet sitesi üzerinden 23 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. İlanda, santralin durumu için "ikinci el" denilirken özellikleri şöyle sıralandı:

- Umutlu Barajı ve HES: o Göksu Deresi’nin 1 145.00 m talveg kotunda, talvegden 71.50 m yükseklikte Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj ve sağ sahilde radyal kapaklı dolusavak

- Sol sahilde su alma yapısı, 850 m uzunlukta enerji tüneli-1, 2 875 m uzunlukta CTP boru ve 515 m uzunlukta enerji tüneli-2’den oluşan basınçlı su iletim hattı

- 11.20 MWm ana santralde, 0.50 MWm cansuyu santralinde olmak üzere toplam 11.70 MWm kurulu güçte 3 adet Francis türbin

- Şivran Deresi üzerinde Şirvan Regülatörü ve çökeltim havuzu ile toplanan suları baraj rezervuarına aktaracak Şivran derivasyon hattı

- 9 km uzunlukta enerji nakil hattı

- Umutlu Barajı ve HES proje alanı, 21 numaralı havza olan Fırat nehri havzası içinde Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi yakınlarında Göksu nehri üzerinde yer almaktadır. Su potansiyelinin belirlenmesi için proje sahasına yakın olan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiş ve hesaplama kriterlerine uygun olan istasyonlar kullanılmıştır.

İKİNCİ HES'E HALK KARŞI ÇIKTI

Halk, Göksu Deresini besleyen kollar üzerinde mevcut HES'in doğayı tahrip ettiğini belirterek karşı çıkıyorlar.

Bölgede ikinci bir HES kurulması istemiyle çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılırken, halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi. 1 kilometre uzaklıkta bir başka HES girişimi için 2017 yılında bilirkişi heyeti keşif yapıldı ve HES'in endemik bitki türlerinin ve canlı yaşamını tehdit edeceği yönünde rapor düzenlendi. Nurhak Belediyesi ve Nurhak halkı, 4 gün önce ikinci HES girişimi için başlatılan ÇED süreci kapsamında halkın katılım toplantısına katılarak itirazlarını sundular. HES'in tarım alanlarına, ormanlara ve doğaya zarar verdiğini vurgulayan Nurhak Belediye Başkanı CHP'li İlhami Bozan, internet üzerinden satışa çıkarılan HES projesine de tepki gösterdi.

‘TAHRİBAT HER YIL ARTARAK DEVAM EDİYOR’

Göksu Deresi üzerinde faaliyetlerini sürdüren HES bölgesinde incelemelerde bulunan Nurhak Belediye Başkanı Bozan, “Defalarca kez HES’lerin Nurhak’ı yok ettiğini, çevresine büyük zararlar verdiğini ifade etmiştik. Burası birinci HES’in iletim borularının geçtiği güzergahı. Birinci HES’in yapımının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen her yıl tahribat artarak devam ediyor” dedi.

‘GÖKSU DERESİ'NDE CAN SUYU DAHİ BULUNMUYOR’

Bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle ağaçların yok olacağını vurgulayan Başkan Bozan, “HES yapıldığı yıldaki tahribatıyla kalmıyor, her yıl artırarak yıkımını sürdürüyor. Aşağıda can suyunun bırakılması gereken Göksu Deresi’nde can suyu dahi bulunmuyor” diyerek derenin kurumaya başladığını işaret etti.

‘HALKTAN HABERSİZ DERELER, TARIM ALANLARI, ORMANLAR SATILIYOR’

Bozan, HES’lerin tahribatlarının hesabının verilmeden yeni projelere başlanıldığına dikkat çekerek, “Maalesef HES sahipleri, bizlerin haberi olmadan bu projeleri tekrardan satılığa çıkarıyor. Bizler burada çevremizi, doğamızı, tarım alanlarımızı korumak için canla başla mücadele ederken halktan, toplumdan habersiz dereler, tarım alanları, ormanlar satılıyor” diye konuştu.

‘EN GÜZEL MİRAS ÇEVREDİR’

Yapılanların enerji üretmek değil kar hırsı, rant olduğunu söyleyen Bozan, “Elbirliği ile derelerimize, ormanlarımıza sahip çıkalım. Çevremizi koruyalım. Gelecek nesillere bırakacak başka bir mirasımız yok. En önemli, en güzel miras çevredir” diyerek çağrı yaptı.