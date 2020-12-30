'Sahte diplomayı' savunan AKP'li Özkan hakkında suç duyurusu

30 Aralık 2020 Çarşamba, 15:01

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkemenin kararı ortaya çıktı. Kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.

Hamza Yerlikaya’nın sahte diploması TBMM’de tartışma yaratırken, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan Yerlikaya’yı, mahkeme kararıyla sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasını elinde sallayarak ‘Gurur duyuyoruz’ ifadeleriyle savunmuştu. İşte Özkan’ın Meclis’teki konuşması:

“Gurur duyuyoruz. Ben, burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın alnından öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya 2 olimpiyat, 3 dünya, 8 kez Avrupa şampiyonu. 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletti, gurur duyuyoruz.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

HKP avukatları, Cahit Özkan’ın konuşması hakkında, “Suçu ve Suçluyu Övme” suçunu işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kendisine bu kadar “kallavi” sıfatlar yükleyen bir kişinin kesinleşmiş yargı kararıyla suçu kanıtlanmış Hamza Yerlikaya’yı ve işlediği sahte diploma kullanma suçunu övmesi kabul edilemez. AKP iktidarı ileri gelenleri kendilerini yasa ve hukuk üstü kabul etmekte, işlerine gelmeyen mahkeme kararlarını tanımamaktadırlar. Cumhuriyet Savcıları yasal bir zorunluluk olan görevlerinin gereğini kendiliğinden yaparak soruşturma başlatmalı ve şüphelinin cezalandırılması için işlem yapmalıydılar. Ne yazık ki bu görevlerini yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle işbu suç duyurusunda bulunmak durumunda kaldık.”

MECLİS’E BİR AN ÖNCE FEZLEKE GÖNDERMELİ

Suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kıran, “Umuruyoruz ki Cumhuriyet Savcıları yasal görevlerini, yükümlülüklerini hatırlar ve bu kişi hakkında gerekli soruşturmayı başlatmak için Meclis’e bir an önce fezleke düzenleyip gönderir” dedi.

Kıran özetle şu ifadelere yer verdi:

“En tepedeki Reis’lerinden en alt düzeyindeki yetkililerine kadar hepsi yolsuzluk suç batağına batmış durumdalar. Er geç çelik bilezikle tanışacaklar. Bağımsız mahkemelerimiz de emri sadece yasalardan ve vicdanından alan Bağımsız yargıçlar tarafından yargılanacaklar ve hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklardır.”

HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE ETMEKTEDİR

“Halkın Kurtuluş Partisi, haksızlıklara, yolsuzluklara, halka yönelik zulümlere karşı mücadele etmekte kararlıdır. Halkımızın ve ülkemizin gerçek kurtuluşunu sağlayacak gerçek Demokratik Halk İktidarının kurulması amacının gerçekleşmesi için yasal ve meşru her mücadeleyi yürütmektedir, yürütmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.