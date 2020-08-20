20 Ağustos 2020 Perşembe, 23:32

“O koca Sakarya,

O deli nehir,

Gelir,

gelir,

gelir

ve bir an için durur.

Ve hiç beklemediğin anda,

O başı dalgalı o uslanmaz,

o suyu geceden karanlık deniz,

ansızın ve hiç sebepsiz,

Durulur.

Sakarya’nın hikâyesi,

Dilimiz döndüğünce,

İşte budur.”

Kitaptan...

Yazar Kerem Özakman’ın dediği gibi; “Sakarya’nın işi Karadeniz’e su taşımak değildir sadece. Bir hikâye anlatıcısıdır aynı zamanda. Uğradığı köy ve kasabaların pek çoğundan hikâyeler devşirir ve Karadeniz’e anlatmak için bunları suyuna katar.”

Yol boyu toplaya toplaya Karadeniz’e getirip aktardığı hikâyeler Özakman’ın kaleme aldığı tarihimizin şanlı zaferinin, Sakarya Destanı’nın da konusu. Bu hikâyelerin toplamı ise Türkiye’nin yüz yıllık yolculuğu. Birinci Dünya Harbinden başlayarak Cumhuriyet’in kilometre taşları.

Sakarya Destanı / Kerem Özakman / Bilgi Yayınevi / 100 s.