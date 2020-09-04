Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı

04 Eylül 2020 Cuma, 17:05

Alınan bilgiye göre, B.S, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda arkadaşlarıyla oturduğu esnada karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırgan olay yerinden uzaklaşırken yaralanan B.S, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.S'nin yanındaki arkadaşları, polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.