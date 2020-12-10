Sakıp Sabancı Müzesi'nde yeni sergi: 'Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah'
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah’ı, ölümünün 500. yılında bir sergiyle anıyor.
Murakka Sülüs ve nesih hat, Şeyh Hamdullah (öl. 1520) SSM Koleksiyonu
SSM’in hayata geçirdiği "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi, 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor.
Murakka Sülüs ve nesih hat, Şeyh Hamdullah (öl. 1520) SSM Koleksiyonu
SSM koleksiyonunun yanı sıra, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan derlenen eserlerin de yer aldığı sergide; Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Dallas Museum of Art ve Hannover Kestner Museum’daki sanatçıya ait eserler, dijital bir yerleştirme ile ziyaretçilerle buluşuyor.
Dua Mecmuası Muhakkak ve rıka hat, 16. yüzyıl başları Şeyh Hamdullah (öl. 1520) Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı
Amasya’da doğan, eğitim alan ve zaman içinde "Hattatların kutbu", "Hattatların kıblesi" unvanlarıyla tanınan Şeyh Hamdullah, Amasya’da uzun yıllar Sancak beyi olan Şehzade Bayezid'in yakın çevresinde yer aldı. Fatih Sultan Mehmed'in 1481'deki ölümü üzerine Osmanlı tahtına çıkan Sultan II. Bayezid'in davetiyle Topkapı Sarayında "Ehl-i Hiref" teşkilatı içinde "katib-i hassa" unvanıyla görev aldı. Farklı yazı stillerine hakimiyeti ile bilinen sanatçı, hat sanatında önemli değişiklikler yaparak günümüze kadar geçerliliğini koruyan "Osmanlı hat" ekolünü yarattı.
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