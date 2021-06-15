Saldırıya uğrayan belediye başkanından ilk açıklama

15 Haziran 2021 Salı, 15:36

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukatı dün akşam saatlerinde bir restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukat Bulut, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldü. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden ayrılan Atabay, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama paylaştı.

Atabay, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Didim halkına ve sosyal medyadan bizi takip eden Didim'in dışındaki birçok insana şunu söylemek istiyorum; Dünkü olay herkes tarafından biliniyor. Bizim sağlığımız yerinde. İşimizin başındayız. Didim halkının huzurunu kaçırmak isteyen bu rant çetesine karşı mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz. Didim halkının hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizi söyledik. Bu yolda da devam edeceğiz. Dünkü olayın failleri yakalanmış. Çok kısa zamanda yakalanmış olmaları herkesin yüreğine su serpti. Bu ilk değil, son da olmayabilir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Görevimizin başındayız, bizi kimse korkutamaz. Bildiğim yolda dürüst bir şekilde, kanunlar çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz"