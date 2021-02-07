Salgın, ABD-Çin eşitlenmesini iki yıl öne çekecek

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

Buna göre, DEAM’ın doğuya doğru kayması 2020-2024 arasında, Covid-19 krizinden önce aynı dönem için öngörülen uzun vadeli büyüme ortalamalarına kıyasla 1.4 kat hızlanacak. Hatırlanacağı gibi, gelişmiş ekonomiler 2000’de küresel GSYH’nin yüzde 80’ini temsil ederken, bu oran 2019’da yüzde 60’a geriledi. 20 puanlık düşüşün 8’ini Asya-Pasifik kaptı.

Yine rapora göre Çin, salgın sürecinde dünyada göreceli olarak kazanan durumunda. Çin’in GSYH’si, gelişmiş ekonomilere göre ve kriz öncesi izlediği uzun vadeli büyüme eğrisine kıyasla iki yıl önde gidiyor.

Çin ve ABD’nin GSYH’lerinin 2030 yılında eşitlenmesi bekleniyor. Covid-19 krizinden önce bu eşitlenmenin 2032’de gerçekleşeceği öngörülüyordu.

‘PAYDAŞ KAPİTALİZMİ’ UZUN VADELİ

McKinsey’in “Paydaş Kapitalizmi” raporuna göre, liderlerin, yalnızca hissedarlara değil aynı zamanda müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına ve topluma hizmeti misyon edinmesi gerekiyor. Bunun uygulanması da iki nedenden dolayı şart.

Birincisi; şirketlerin bu konudaki taahhütleri, kamuoyu tarafından takip edilip ölçülebiliyor. Sözlerin yerine getirilmemesi, olumsuzluklara yol açabiliyor. İkincisi paydaş kapitalizmini uygulayan şirketlerin uzun vadede daha iyi performans gösterdiğine dair her geçen gün sayıları artan kanıtlar bulunuyor.