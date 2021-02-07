Salgın, ABD-Çin eşitlenmesini iki yıl öne çekecek
Euler Hermes ekonomistleri, dünyanın ekonomik ağırlık merkezini (DEAM) hesapladı ve Covid-19 salgının etkilerine dikkati çekti.
Buna göre, DEAM’ın doğuya doğru kayması 2020-2024 arasında, Covid-19 krizinden önce aynı dönem için öngörülen uzun vadeli büyüme ortalamalarına kıyasla 1.4 kat hızlanacak. Hatırlanacağı gibi, gelişmiş ekonomiler 2000’de küresel GSYH’nin yüzde 80’ini temsil ederken, bu oran 2019’da yüzde 60’a geriledi. 20 puanlık düşüşün 8’ini Asya-Pasifik kaptı.
Yine rapora göre Çin, salgın sürecinde dünyada göreceli olarak kazanan durumunda. Çin’in GSYH’si, gelişmiş ekonomilere göre ve kriz öncesi izlediği uzun vadeli büyüme eğrisine kıyasla iki yıl önde gidiyor.
Çin ve ABD’nin GSYH’lerinin 2030 yılında eşitlenmesi bekleniyor. Covid-19 krizinden önce bu eşitlenmenin 2032’de gerçekleşeceği öngörülüyordu.
‘PAYDAŞ KAPİTALİZMİ’ UZUN VADELİ
McKinsey’in “Paydaş Kapitalizmi” raporuna göre, liderlerin, yalnızca hissedarlara değil aynı zamanda müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına ve topluma hizmeti misyon edinmesi gerekiyor. Bunun uygulanması da iki nedenden dolayı şart.
Birincisi; şirketlerin bu konudaki taahhütleri, kamuoyu tarafından takip edilip ölçülebiliyor. Sözlerin yerine getirilmemesi, olumsuzluklara yol açabiliyor. İkincisi paydaş kapitalizmini uygulayan şirketlerin uzun vadede daha iyi performans gösterdiğine dair her geçen gün sayıları artan kanıtlar bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!