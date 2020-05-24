Salgın devam ederken Trump'ın golf oynaması tepki çekti
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini halen hissettirdiği ABD'de Başkan Donald Trump'ın golf oynamaya gitmesi eleştirilere neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Covid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez
Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.
Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın
"ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı
ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.
3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe
Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine
yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak
geçiriyor." mesajını verdi.
Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer
paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam
ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.
Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir
yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği
uyarısında bulunuyor.
Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi
sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98
bini geçti.
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