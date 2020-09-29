Salgına karşın turistik beldeye yatırımlar artarak sürüyor: ‘İkametinizi Bodrum’a alın’

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından Bodrum’da başlayan yatırımların tutarının 5 milyar doları aştığını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yine gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda yatırımlar sürüyor” dedi. 176 binlik nüfusa göre devletten bütçe aldıklarını belirten Aras, “Ancak hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400 bini buluyor. Yüksek bütçe alabilmemiz ve daha iyi hizmet vermemiz için yazlıkçılarımızdan ikametlerini Bodrum’a almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilerle düzenlenen toplantıda Bodrum’daki yatırımlardan ve sorunlardan bahsetti. Yurtdışından çok seçkin otel markalarının Bodrum’a gelmeyi sürdürdüğünü belirten Aras, “Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Radisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum’da. Yine dünyada ve sadece 5 lokasyonda bulunan bir restoran markası, yine bir otel zincirinin ABD dışında ilk merkezi Bodrum’da. Şu anda önemli markalar da kapıda. Öte yandan salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oluşmuş durumda. Bunda pandeminin etkisi büyük” diye konuştu.

‘BÜTÇE ARTSIN’ TALEBİ

Küresel salgının her turizm destinasyonu gibi Bodrum’u da olumsuz etkilediğini dile getiren Aras, yabancı turist sayısındaki kayıplarının yüzde 90’a vardığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde ilçeyi 100 bin yabancının ziyaret ettiğini söyledi. Bodrum’da yabancı turistteki kayba karşı yerli turistten ciddi ilgi gördüklerini dile getiren Aras, resmi nüfusu 176 bin olan ancak pandeminin etkisi ile nüfusu 400 bin seviyesine çıkan Bodrum’da konut fiyatında ve kiralarda da yüzde 30 yükseliş yaşandığını kaydetti. 176 binlik nüfusa göre devletten bütçe aldıklarını belirten Aras, “Bu nüfusa göre polis, memur gibi kamu personeli görevlendiriliyor. Ancak hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400 bini buluyor. Tüm yazlık destinasyonların yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Yüksek bütçe alabilmemiz ve daha iyi hizmet vermemiz için yazlıkçılarımızdan ikametlerini Bodrum’a almalarını istiyoruz” dedi. Aras, göreve geldikleri andan itibaren hormonlu büyümenin getirdiği yapılaşma sorunuyla da mücadele ettiklerini kaydederek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte kaçak yapılara karşı net bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beraber sürdürdüğümüz bu çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.