Salgında uygulanan işten çıkarma yasağına rağmen İstanbul’daki hastane 65 işçiyi işten çıkardı

08 Ocak 2021 Cuma, 20:55

İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yemekhane ihalesini alan taşeron firmanın değişmesiyle 65 işçi işten çıkarıldı. Koronavirüs nedeniyle 17 Mart’a kadar işten çıkarma yasak olmasına rağmen işsiz kalan işçiler, hastane önünde eylem yaptı.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI BU MU?"

İşçiler, pandemiden dolayı işyerlerinin kapalı olması nedeniyle ailenin tek gelir kapısı maaşları olduğunu vurgulayarak, “Pandemide işçi çıkarmanın yasak olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamadı mı? Covid-19'un yoğun olduğu dönemde biz Covid-19'lu hastalara yemek vererek hizmet yaptık. Hizmetimizin ve emeğimizin karşılığı bu mu?” diye sordu.

Annesi işten çıkarılan bir çocuk ise yetkililere şöyle seslendi:

“Annemin burada emeği vardı, buraya yıllarını verdiler. Kapıya atamazlar onları. Bunları suya, yemeğe, paraya ihtiyacı var.”