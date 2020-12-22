Salgının ikinci dalgası, Avro Bölgesi'ni son çeyrekte küçültecek
Avro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik küçülmenin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga ve sert kısıtlamalar nedeniyle artarak yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin son çeyrekte Covid-19’da ikinci dalga ve buna bağlı sert kısıtlamalar nedeniyle daralacağı belirtilerek, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 12,5 büyümenin ardından son çeyrekte yüzde 2,7 küçülme beklendiği kaydedildi.
Raporda, 2021'in ilk çeyreğinde bölge ekonomisinin yüzde 0,7 büyüyeceği beklentisine yer verildi.
Enstitüler tarafından eylülde yayınlanan raporda, Avro Bölgesi’nde son çeyrekte yüzde 2,2 ve 2021’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 1,5 büyüme bekleniyordu.
Bu yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,7 düşmesi beklenen hane halkı tüketici harcamalarının, 2021’nin ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 2,7 artması bekleniyor.
TÜFE'nin son çeyrekte değişmeyeceği, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde eksi 0,3 gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen raporda, TÜFE tahmininin; Brent petrolün varil fiyatının 51 dolar, avro/dolar paritesinin 1,22 seviyesi kabul edilerek yapıldığı bildirildi
Covid-19 aşısı uygulanmaya başlanmışken artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ettiğine vurgu yapılan raporda, “Sert bir Brexit, tedarik zincirlerini de bozabilir." değerlendirmesine yer verildi.
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