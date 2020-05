Salgının yeni merkez üssü Amerika kıtasında rekor sıçrama

29 Mayıs 2020 Cuma, 12:33

Koronavirüs salgını, dünyanın bazı noktalarında düşüş gösterirken özellikle Amerika kıtasında etkisini sürdürüyor. Worldometers’ın verilerine göre dünya genelinde hastalığa yakalanan kişi sayısı 5.9 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 362 bini buldu.

ÜÇ GÜNDE 1000’DEN FAZLA ÖLÜM

Salgında vaka artış hızı en yüksek ülke konumuna gelen Brezilya’da tablo giderek ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte yeni tanı koyulan kişi sayısında rekor kırıldı. Buna göre virüse yakalanan kişi sayısı bir günde 26 bin 417 artarak toplam 438 bin 238’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı dünden bu yana 1156 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, toplam can kaybı 26 bin 754’e ulaştı. Brezilya’da son üç gündür 1000 ve üzerinde ölüm kayıtlara geçiyor.



ABD’DE 1.7 MİLYON VAKA

Sözcü'nün haberine göre, koronavirüsün en çok yıkıma uğrattığı, vaka ve can kaybı sayılarında birinci sırada yer alan ABD’de son durumu Johns Hopkins Üniversitesi açıkladı. Ülkede 21 bin 760 yeni vaka tespit edilirken, hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı 1.7 milyon oldu.

Ölü sayısı 101 bin 616 olarak açıklanırken, New York eyaleti salgının en sert etkilediği bölge. 366 bin vaka ve 29 bin 529 can kaybının olduğu New York’u, New Jersey, Illinois ve California takip ediyor.