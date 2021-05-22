Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan taraftarlara sert tepki!

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:45

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu'ya 1-0 ve 2-2'lik skorlarla elenerek Süper Lig'e çıkma umutlarını kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

"Türk futbolunda bu durumlarda fatura antrenörlere kesiliyor. Biz elimizden geleni yaptık. Gecemizi, gündüzümüze kattık. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Altınordu'yu tebrik ediyoruz."

Sağlam, kendisini istifaya davet eden Samsunspor taraftarlarına yanıt verdi:

"Samsunspor'da 12 senem geçti. Milyon dolarlar kazandırarak gittim. Daha sonra tekrar geldim. Yeri geldi cebimizden para verdik, oyuncuların primlerini ödedik. Samsunspor'un benim için önemini anlatıyorum. Ancak hakaretler onur kırıcı ve üzücü."

SAĞLAM'IN HAREKETİ, TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Öte yandan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrası Ertuğrul Sağlam'ın kendisine tepki gösteren taraftarlara el hareketi ile karşılık vermesi, kırmızı-beyazlı camianın tepkisini çekti. Söğütlübahçe 1984 - Samsunspor Taraftarlar Derneği, sosyal medya hesabında yayınladığı "Kimse taraftara hareket yapıp söz söyleyemez. Tüm haklarından vazgeçip istifa et hoca(!)" ifadeli paylaşımla Sağlam'ı istifaya çağırdı.



