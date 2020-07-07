San Sebastián’da Cannes 2020 etiketiyle 5 film

İspanya’da bu yıl 18-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan, Avrupa’nın önemli film festivallerinden San Sebastián Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde Cannes 2020 etiketiyle gösterilecek 5 film duyuruldu. Festival direktörü José Luis Rebordinos aynı zamanda filmlerin ana yarışma kategorisinde yarışacağını da açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 02:00
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San Sebastián Film Festivali resmi seçkisinde yer alan ve yarışma kategorisinde yarışacağı açıklanan filmler şöyle: Litvanyalı yönetmen Sharunas Bartas’’ın “In the Dusk /Au Crépuscule”, Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili’nin “Beginning”, Japon yönetmen Takuma Sato’nun “Any Cry Babies Around” filmleri dünya prömiyerlerini yapıyor. Cannes Film Market etkinliğinde dikkatleri üzerine toplayan François Ozon’un yönettiği, “Summer of 85/ Été  85” ve Thomas Vinterberg imzalı “Druk / Another Round” Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyeri yapılacak olan Naomi Kawase imzalı “True Mothers – Asa ga Kuru” , festivalde izleyiciyle buluşacak.


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