San Sebastián’da Cannes 2020 etiketiyle 5 film
İspanya’da bu yıl 18-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan, Avrupa’nın önemli film festivallerinden San Sebastián Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde Cannes 2020 etiketiyle gösterilecek 5 film duyuruldu. Festival direktörü José Luis Rebordinos aynı zamanda filmlerin ana yarışma kategorisinde yarışacağını da açıkladı.
San Sebastián Film Festivali resmi seçkisinde yer alan ve yarışma kategorisinde yarışacağı açıklanan filmler şöyle: Litvanyalı yönetmen Sharunas Bartas’’ın “In the Dusk /Au Crépuscule”, Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili’nin “Beginning”, Japon yönetmen Takuma Sato’nun “Any Cry Babies Around” filmleri dünya prömiyerlerini yapıyor. Cannes Film Market etkinliğinde dikkatleri üzerine toplayan François Ozon’un yönettiği, “Summer of 85/ Été 85” ve Thomas Vinterberg imzalı “Druk / Another Round” Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyeri yapılacak olan Naomi Kawase imzalı “True Mothers – Asa ga Kuru” , festivalde izleyiciyle buluşacak.
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