San Sebastián’da Cannes 2020 etiketiyle 5 film

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

San Sebastián Film Festivali resmi seçkisinde yer alan ve yarışma kategorisinde yarışacağı açıklanan filmler şöyle: Litvanyalı yönetmen Sharunas Bartas’’ın “In the Dusk /Au Crépuscule”, Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili’nin “Beginning”, Japon yönetmen Takuma Sato’nun “Any Cry Babies Around” filmleri dünya prömiyerlerini yapıyor. Cannes Film Market etkinliğinde dikkatleri üzerine toplayan François Ozon’un yönettiği, “Summer of 85/ Été 85” ve Thomas Vinterberg imzalı “Druk / Another Round” Toronto Uluslararası Film Festivali’nde prömiyeri yapılacak olan Naomi Kawase imzalı “True Mothers – Asa ga Kuru” , festivalde izleyiciyle buluşacak.