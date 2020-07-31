"Sanatçı muhalif değil taraftır" diyen Erol Evgin'den sosyal medya sorusuna yanıt

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:19

AKP ve MHP'nin muhalefetin itirazlarına rağmen Meclis Genel Kurulu'ndan geçirdiği 9 maddelik sosyal medyaya sansür yasası, hakkında Erol Evgin'de değerlendirmede bulundu.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Erol Evgin, “‘Sanatçı muhaliftir” cümlesine katılıyor musunuz” sorusuna “Sanatçı muhalif değil taraftır. Özgürlükten, adaletten, demokrasiden, hoşgörüden yana olmalıdır” yanıtını verdi.

Netflix tartışmalarına da değinen Evgin, “Geçen yıl DARK dizisinin Türkiye tanıtımında yer aldınız. Netflix tartışmalarına yorumunuz nedir” sorusuna da “Netflix'i vakit buldukça izliyorum. Dark'ta yer almam bir hoşluktu. Netflix tartışmalarına gelince, bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

“Sosyal medyanın kısıtlanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da yanıt veren Evgin şunları söyledi:

“Sosyal medyada kişilik haklarının ve aile birliğinin korunması yönünde yaptırımlar olmalıdır. Ancak, kişilik haklarını korumak, yasaklarla değil yasalarla olur. Yasaklarla sosyal medyayı baskılamak çözüm getirmez. Yasaklarla; demokrasi, ekonomi, kültür- sanat da gelişemez. Özgür düşünce su gibidir, akar önüne set çekersen başka bir kanal bulur, yine kendini ifade eder. Suyun akışını asla engelleyemezsiniz.”



