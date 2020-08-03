Sanatta bu hafta

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

‘BATI’NIN SONU’ AÇIK HAVADA

Moritz Rinke’nin yazdığı, Tuğsal Moğul’un yönettiği “Batı’nın Sonu” adlı oyun 5 Ağustos’ta saat 20.30’da DasDas Açık Hava Sahnesi’nde sahnelenecek. Eduard ve Charlotte şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşlarını ve komşularını ağırlarken, Pandora’nın kutusu açılmaya başlar, konuşulmaya cesaret edilemeyen konular, sınırlarda dolaşan konuklar, saatler geçtikçe beklenmeyen dönüşümleriyle ön yargılarımızı altüst ederler. Oyunda, Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen, Pervin Bağdat rol alıyor.

ANKARA’DA ‘BOZKIR’

“Bozkır’’ adlı film 11 Ağustos’ta saat 20.30 Cermodern Açık-Hava Sahnesi’nde gösterilecek. Ali Özel’in yönettiği filmde, Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli, Bige Önal, Merve Çağıran rol alıyor. Köye yapılan baraj tüm köyün tahliyesini gerektirmekte; ama Ahmet, yeğenlerinin bütün ısrarlarına rağmen taşınmaya yanaşmamaktadır. Amcalarını ikna edemeyen yeğenleri, Ahmet’in yıllardır konuşmadığı oğlu Harun’u köye gelmeye razı ederler. Fakat oğlu tarafından karısının ölümünden sorumlu tutulan bir baba ve tüm karşı çıkışlarına rağmen annesinin cenazesini evin önündeki bahçeye defnedilmesine engel olamamış bir oğlun uzun zaman sonra yeniden bir araya gelişleri sorunsuz olmayacaktır.

DANSÖZ SAHNEDE

Hipnotize edici dansöz - mek’an adlı oyun 8 Ağustos’ta saat 21.00’de Fıstıklı Teras Ana Sahne’de sahnelenecek. Şamil Yılmaz’ın yazıp yönettiği oyun, salt bir “dansöz”de yönetmen Ankara pavyonlarından bir hikâye anlatıyor. Sezen Keser tek kişilik performansıyla Meryem’in öyküsünü; sözüyle, bedeniyle ve bakışlarıyla seyirciye aktarıyor.